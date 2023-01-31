Экс-глава МИД Польши призвала к разделу ресурсов России

Бывшая глава МИД Польши Анна Фотыга написала откровенно шовинистическую статью, в которой объяснила почему, Россия не должна существовать.

«Будь то царская, советская или путинская — на протяжении веков Россия практически не изменилась. Ею движут те же имперские замашки, и она раз за разом повторяет обкатанную схему: завоевание, геноцид, колонизация», — заявила Фотыга в своей статье, опубликованной на портале EurActiv,.

По ее словам, «нет и не может быть российского газа, нефти, алюминия, угля, урана, алмазов, зерна, леса, золота и так далее». «Все это ресурсы татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, якутские, уральские, кубанские, ногайские и так далее», считает она.

«Распад Российской Федерации принесет несомненные выгоды Европе и Средней Азии в сфере безопасности, энергетике и экономике», — заключила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад долго готовился к войне с Россией. «Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России», — подчеркнул он.