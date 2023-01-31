Новосибирский водитель сломал три пальца, очищая авто от снега

Водитель в Новосибирске получил переломы трех пальцев, когда чистил от снега автомобиль, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Мужчина чистил снег под передним колесом автомобиля, и его кисть затянуло между ремнями и натяжными роликами.

Спасатели деблокировали руку мужчины, частично разобрав механизмы машины. Пострадавший с переломами трех пальцев был передан врачам.

Новосибирск на прошедших выходных накрыл рекордный снегопад. В городе выпало 14 миллиметров осадков, такого не было 50 лет.