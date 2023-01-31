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Новосибирский водитель сломал три пальца, очищая авто от снега

Источник:
Sibnet.ru
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Врач скорой помощи в Новосибирске
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель в Новосибирске получил переломы трех пальцев, когда чистил от снега автомобиль, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Мужчина чистил снег под передним колесом автомобиля, и его кисть затянуло между ремнями и натяжными роликами.

Спасатели деблокировали руку мужчины, частично разобрав механизмы машины. Пострадавший с переломами трех пальцев был передан врачам.

Новосибирск на прошедших выходных накрыл рекордный снегопад. В городе выпало 14 миллиметров осадков, такого не было 50 лет. 

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская