Снегопад в Новосибирске побил полувековой рекорд

Снегопад на выходных оказался рекордным, такого не видели 50 лет, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Метеостанция «Огурцово» в Новосибирске в выходные зафиксировала выпадение 14 миллиметров осадков. В последний раз такое количество выпадало 50 лет назад. Причиной снегопада стал глубокий атлантический циклон, который смещался вдоль арктического побережья.

«Это связано с изменениями климата, которые отмечают все климатологи и в России, и за рубежом. В Новосибирской области, на юге Западной Сибири потепление климата у нас сдвинуто не в сторону летних месяцев, в марте, апреле и феврале», — сказала Лапчик.

По ее словам, за последние 30 лет февраль стал теплее на 1,3 градуса.