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Снегопад в Новосибирске побил полувековой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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снег
Фото: © Sibnet.ru

Снегопад на выходных оказался рекордным, такого не видели 50 лет, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Метеостанция «Огурцово» в Новосибирске в выходные зафиксировала выпадение 14 миллиметров осадков. В последний раз такое количество выпадало 50 лет назад. Причиной снегопада стал глубокий атлантический циклон, который смещался вдоль арктического побережья.

«Это связано с изменениями климата, которые отмечают все климатологи и в России, и за рубежом. В Новосибирской области, на юге Западной Сибири потепление климата у нас сдвинуто не в сторону летних месяцев, в марте, апреле и феврале», — сказала Лапчик.

По ее словам, за последние 30 лет февраль стал теплее на 1,3 градуса.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская