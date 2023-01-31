Снегопад в Новосибирске побил полувековой рекорд

Снегопад на выходных оказался рекордным, такого не видели 50 лет, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Метеостанция «Огурцово» в Новосибирске в выходные зафиксировала выпадение 14 миллиметров осадков. В последний раз такое количество выпадало 50 лет назад. Причиной снегопада стал глубокий атлантический циклон, который смещался вдоль арктического побережья.
«Это связано с изменениями климата, которые отмечают все климатологи и в России, и за рубежом. В Новосибирской области, на юге Западной Сибири потепление климата у нас сдвинуто не в сторону летних месяцев, в марте, апреле и феврале», — сказала Лапчик.
По ее словам, за последние 30 лет февраль стал теплее на 1,3 градуса.
nicollaichКак сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.
GammiPluhНу вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте
GammiPluhОх и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий
pepelmetalА ракеты в мае кончились, и Земля плоская