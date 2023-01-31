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Украинский футболист извинился за объятия с Головиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Руслана Малиновского

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с российским футболистом «Монако» Александром Головиным, по его словам, это было сделано «чисто машинально».

Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» — «Монако» в 20-м туре чемпионата Франции. Момент попал в трансляцию, и украинского футболиста жестко раскритиковали.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше было обойти его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», — написал Малиновский в соцсети.

Он добавил, что в индивидуальном виде спорта не вышел бы играть против российского спортсмена. Футболист отметил, что «обида и хейт за секундную провинность» вызывают «неприятные чувства и сомнения в искренности подписчиков».

Малиновский играет за «Марсель» на правах аренды из «Аталанты». В прошлом сезоне в итальянском клубе сообщали о дружбе украинца с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

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nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская