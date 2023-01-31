Разработчики Google Chrome отказались от редактора скриншотов в браузере. Они посчитали функцию недостаточно готовой и требующих больших ресурсов для переделки.

Google разрабатывал инструмент более года начиная с версии Chrome 98. Инженеры Chromium Gerrit удалили все следы редактора скриншотов из хранилища кода и оставили серию комментариев, подтверждающих неготовность инструмента.

«После большого количества отзывов пользователей мы решили, что этот компонент недостаточно отшлифован для отправки, и мы не совсем видим способ получить его без большой доработки. Это изменение удаляет функцию, логику установки компонента и проводку для нее в области скриншотов», — написал один из разработчиков.

Изменения коснулись только функции редактирования скриншотов. Возможность создания снимков экрана осталась в браузере и продолжит свою работу.