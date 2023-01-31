НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Электричку из Новосибирска пустят до аэропорта Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Аэропорт Толмачево
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

РЖД запустит электричку, связывающую Новосибирск и аэропорт Толмачево, для этого предполагается продлить соответствующий маршрут электрички, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией "Аэропорт Толмачево"», — сказал в прямом эфире на телеканале ОТС Травников.

Губернатор назвал проект реальным, для этого необходимо решить вопрос строительства второго пролета железнодорожного моста, чтобы организовать реверсивное движение. Травников не сказал, в какой срок может быть реализовано решение.

«Это будет шагом для реализации проекта по продлению электрички до аэропорта. Насколько я знаю, принципиальное решение по реализации этого проекта в ОАО "РЖД" принято», — сказал Травников.

Запуск первой очереди нового терминала аэропорта Толмачево состоится в День гражданской авиации России, 9 февраля.

После реконструкции аэропорт Толмачево им. А. И. Покрышкина в Новосибирске станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди данного проекта построен новый пассажирский терминал внутренних авиалиний. 

Еще по теме
«Аэрофлот» к 2030 году запланировал получить 339 российских лайнеров
Путин призвал к быстрой реконструкции дорог
КСП выявила отставание в строительстве нового моста через Обь
Евросоюз пожелал бесплатных полетов над Сибирью
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обнаружено новое предсказание Жириновского
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден отказался поставлять истребители Украине
Намечена дата послания Путина Федеральному собранию
Порошенко рассказал, как обманул Россию и укрепил армию Украины
Дефицит краски для машин возник на АвтоВАЗе
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
39
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо