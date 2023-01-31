Электричку из Новосибирска пустят до аэропорта Толмачево

РЖД запустит электричку, связывающую Новосибирск и аэропорт Толмачево, для этого предполагается продлить соответствующий маршрут электрички, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией "Аэропорт Толмачево"», — сказал в прямом эфире на телеканале ОТС Травников.

Губернатор назвал проект реальным, для этого необходимо решить вопрос строительства второго пролета железнодорожного моста, чтобы организовать реверсивное движение. Травников не сказал, в какой срок может быть реализовано решение.

«Это будет шагом для реализации проекта по продлению электрички до аэропорта. Насколько я знаю, принципиальное решение по реализации этого проекта в ОАО "РЖД" принято», — сказал Травников.

Запуск первой очереди нового терминала аэропорта Толмачево состоится в День гражданской авиации России, 9 февраля.

После реконструкции аэропорт Толмачево им. А. И. Покрышкина в Новосибирске станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди данного проекта построен новый пассажирский терминал внутренних авиалиний.