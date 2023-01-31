Электричку из Новосибирска пустят до аэропорта Толмачево

РЖД запустит электричку, связывающую Новосибирск и аэропорт
Толмачево, для этого предполагается продлить соответствующий маршрут
электрички, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между
центральным вокзалом и станцией "Аэропорт Толмачево"», — сказал в
прямом эфире на телеканале ОТС Травников.
Губернатор назвал проект реальным, для этого
необходимо решить вопрос строительства второго пролета железнодорожного моста,
чтобы организовать реверсивное движение. Травников не сказал, в какой срок может быть реализовано решение.
«Это будет шагом для реализации проекта по продлению
электрички до аэропорта. Насколько я знаю, принципиальное решение по реализации
этого проекта в ОАО "РЖД" принято», — сказал Травников.
Запуск первой очереди нового терминала аэропорта Толмачево
состоится в День гражданской авиации России, 9 февраля.
После реконструкции аэропорт Толмачево им. А. И. Покрышкина
в Новосибирске станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100
тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди данного проекта построен новый
пассажирский терминал внутренних авиалиний.