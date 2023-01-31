Как возник миф о Менделееве и водке

День рождения русской водки отмечают 31 января. Ее создание приписывают открывшему систему периодических элементов Дмитрию Менделееву. Но это не более чем красивая легенда. Как появился миф и что реально изучал химик?

Менделеев действительно 31 января 1865 года защитил докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою».

Историк, исследователь кулинарии Вильям Похлебкин в книге «История водки» писал, что работа Менделеева была посвящена водке – ее «научному "анатомированию", разбору и определению, объяснению и открытию ее необычных физико-химических свойств». Якобы химик нашел идеальное сочетание — смесь из 40 частей чистого спирта и 60 частей воды.

Но Менделеев исследовал удельный вес водно-спиртовых растворов, содержащих от 50 до 100 весовых % спирта, и контракцию (явление уменьшения объема при смешивании жидкостей) растворов, содержащих от 40 до 55 весовых % спирта. Водочные 40 градусов при 20 градусах Цельсия соответствуют 33,3 весовым %, и раствор этой концентрации Менделеев не изучал.

В середине XIX века в России существовало несколько сортов водки (к которой относились смеси спирта с водой крепостью от 20 до 60%): полугар — 38 градусов, пенное вино — 44,25 градуса, трехпробное вино — 47,4 градуса.

В 1868 года в Общем собрании Госсовета была принята статья об обязательной крепости, согласно которой «вино и спирт, при хранении в заводских подвалах, оптовых складах и местах раздробительной торговли, а также при продаже из означенных мест, должны иметь крепость не ниже сорока градусов».