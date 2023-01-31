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Компания Adobe вернула возможность скачивания софта из России

Источник:
Sibnet.ru
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Логотипы Photoshop, Illustrator и Lightroom
Фото: © Szabo Viktor / Unsplash License

Сайт Adobe стал доступен российским пользователям без VPN. С него можно скачать продукты компании, но оплатить профессиональный софт нельзя из за региональной блокировки транзакций.

В марте 2022 года Adobe заблокировала свой сайт для пользователей из России и перестала продавать в страну программы. Посетителям при переходе на страницу демонстрировалось сообщение о приостановлении всех услуг. С 30 января блокировка ресурса снята, скачать можно любые программы, но приобрести лицензии на них нельзя.

«ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — прокомментировал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Adobe Creative Cloud — набор профессиональных утилит для работы с графикой, видео, анимацией и музыкой. Насчитывает более 20 программ и сервисов, среди которых такие популярные как Photoshop, Premier, Acrobat и Illustrator.

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Топ комментариев

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий