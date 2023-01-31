Компания Adobe вернула возможность скачивания софта из России

Сайт Adobe стал доступен российским пользователям без VPN. С него можно скачать продукты компании, но оплатить профессиональный софт нельзя из за региональной блокировки транзакций.

В марте 2022 года Adobe заблокировала свой сайт для пользователей из России и перестала продавать в страну программы. Посетителям при переходе на страницу демонстрировалось сообщение о приостановлении всех услуг. С 30 января блокировка ресурса снята, скачать можно любые программы, но приобрести лицензии на них нельзя.

«ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — прокомментировал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Adobe Creative Cloud — набор профессиональных утилит для работы с графикой, видео, анимацией и музыкой. Насчитывает более 20 программ и сервисов, среди которых такие популярные как Photoshop, Premier, Acrobat и Illustrator.