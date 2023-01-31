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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден отказался поставлять истребители Украине

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине американские истребители F-16, заявил президент США Джо Байден.

На пресс-конференции главу Белого дома спросили, планирует ли Вашингтон направить F-16 Киеву. «Нет», — приводит ТАСС ответ Байдена.

Позднее Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил отказ поставлять истребители.

«На это я могу сказать, что уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной», — сказал Кирби.

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Оборона #Оружие
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