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США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley

Источник:
ТАСС
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США направили на Украину первую партию боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. В нее входит более чем 60 машин, сообщило Транспортное командование вооруженных сил США.

«Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке СШАКиеву военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина», — приводит ТАСС сообщение.

Американская боевая машина пехоты M2A2 Bradley
Американская боевая машина пехоты M2A2 Bradley
Фото: Spc. John Cress

О передаче Украине Bradley Вашингтон объявил 6 января. 50 таких машин вошли в пакет помощи, общий объем которого составил 2,85 миллиарда долларов. 19 января власти США объявили о еще одном транше военной помощи объемом 2,5 миллиарда, в него вошли 59 Bradley.

По оценке Пентагона, в целом с начала специальной военной операции на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 27,1 миллиарда долларов.

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