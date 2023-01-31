США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley

США направили на Украину первую партию боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. В нее входит более чем 60 машин, сообщило Транспортное командование вооруженных сил США.

«Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке СШАКиеву военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина», — приводит ТАСС сообщение.

Американская боевая машина пехоты M2A2 Bradley Фото : Spc. John Cress

О передаче Украине Bradley Вашингтон объявил 6 января. 50 таких машин вошли в пакет помощи, общий объем которого составил 2,85 миллиарда долларов. 19 января власти США объявили о еще одном транше военной помощи объемом 2,5 миллиарда, в него вошли 59 Bradley.

По оценке Пентагона, в целом с начала специальной военной операции на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 27,1 миллиарда долларов.