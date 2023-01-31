Дефицит краски для машин возник на АвтоВАЗе

АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски — заказать машины Lada сейчас можно только в белом, черном и темно-зеленом цветах, раньше было до восьми вариантов окраски.

АвтоВАЗ с конца 2022 ода начал красить машины семейства Granta в черный и белый цвета, а Niva Legend и Travel — в темно-зеленый, написали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одного из региональных дилеров. Представитель завода подтвердил изданию, что сейчас есть временная нехватка лакокрасочных материалов.

«В настоящее время наблюдается небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства», — позже прокомментировали News.ru представители компании.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сообщил «Ведомостям», что АвтоВАЗ использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann, которые подключаются к емкостям с краской по трубопроводам. Такая система способна, как правило, подавать в окрасочную камеру 7-10 цветов.

В последнее время компания использовала автоэмали Basf и Henkel. Эксперт также добавил, что у АвтоВАЗа существуют проблемы не только с эмалями, но и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов.