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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Дефицит краски для машин возник на АвтоВАЗе

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски — заказать машины Lada сейчас можно только в белом, черном и темно-зеленом цветах, раньше было до восьми вариантов окраски.

АвтоВАЗ с конца 2022 ода начал красить машины семейства Granta в черный и белый цвета, а Niva Legend и Travel — в темно-зеленый, написали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одного из региональных дилеров. Представитель завода подтвердил изданию, что сейчас есть временная нехватка лакокрасочных материалов.

«В настоящее время наблюдается небольшой дефицит отдельных оттенков ЛКМ. Разрешить ситуацию планируется в ближайшее время при поддержке профильного министерства», — позже прокомментировали News.ru представители компании.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сообщил «Ведомостям», что АвтоВАЗ использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann, которые подключаются к емкостям с краской по трубопроводам. Такая система способна, как правило, подавать в окрасочную камеру 7-10 цветов.

В последнее время компания использовала автоэмали Basf и Henkel. Эксперт также добавил, что у АвтоВАЗа существуют проблемы не только с эмалями, но и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий