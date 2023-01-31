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Видео с отдыхом и гонками байкальских нерп выложили в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Госинспекторы заповедника на Байкале сняли на видео ледяной «пляж», где решили отдохнуть нерпы. Животные, не обращая внимания на летающий беспилотник, резвились, флиртовали и играли в салочки.

Ежегодно, перед тем, как Байкал полностью замерзнет, в ноябре, в Чивыркуйском заливе собираются нерпы. Иногда на ледяной «пляж» приплывает до нескольких тысяч млекопитающих, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья». 

Время перед ледоставом — их последняя возможность погреть бока на солнышке перед сильными морозами. После этого нерпы перебираются в открытый Байкал.

А пока лед молодой и прозрачный, нерпы «отрываются». Так, на видео можно заметить, как животные отдыхают на льду, подо льдом, устраивают гонки друг за другом и даже флиртуют.

Откуда в Байкале тюлень?

Байкальская нерпа – единственный вид млекопитающий, обитающий в озере. Ученые до сих пор не могут понять, как тюлень пробрался в Байкал, отрезанный от океанов. 

Одна из гипотез гласит, что нерпа проникла в водоем из Северного ледовитого океана по Енисею и Ангаре еще в ледниковый период, когда реки были широкими, многоводными.

Тогда оледенение, надвигающееся с сервера, отрезало нерпе путь в океан, и она была вынуждена подниматься по течению рек. Как бы то ни было, толстое и умильное млекопитающее осталось в Байкале, приспособилось и стало символом озера. 

Сейчас в Байкале живет более 100 тысяч нерп. Больше всего — на Ушканьих островах.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий