Видео с отдыхом и гонками байкальских нерп выложили в Сети

Госинспекторы заповедника на Байкале сняли на видео ледяной «пляж», где решили отдохнуть нерпы. Животные, не обращая внимания на летающий беспилотник, резвились, флиртовали и играли в салочки.

Ежегодно, перед тем, как Байкал полностью замерзнет, в ноябре, в Чивыркуйском заливе собираются нерпы. Иногда на ледяной «пляж» приплывает до нескольких тысяч млекопитающих, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Время перед ледоставом — их последняя возможность погреть бока на солнышке перед сильными морозами. После этого нерпы перебираются в открытый Байкал.

А пока лед молодой и прозрачный, нерпы «отрываются». Так, на видео можно заметить, как животные отдыхают на льду, подо льдом, устраивают гонки друг за другом и даже флиртуют.

Откуда в Байкале тюлень?

Байкальская нерпа – единственный вид млекопитающий, обитающий в озере. Ученые до сих пор не могут понять, как тюлень пробрался в Байкал, отрезанный от океанов.

Одна из гипотез гласит, что нерпа проникла в водоем из Северного ледовитого океана по Енисею и Ангаре еще в ледниковый период, когда реки были широкими, многоводными.

Тогда оледенение, надвигающееся с сервера, отрезало нерпе путь в океан, и она была вынуждена подниматься по течению рек. Как бы то ни было, толстое и умильное млекопитающее осталось в Байкале, приспособилось и стало символом озера.

Сейчас в Байкале живет более 100 тысяч нерп. Больше всего — на Ушканьих островах.