Намечена дата послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля.

«Послание может состояться 20 либо 21 февраля», — цитирует ТАСС источник в Госдуме.

По данным еще одного источника агентства, вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.

Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года. Как пояснял сам президент, в 2022 году его не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Путин отмечал, что важные тезисы были отражены в других выступлениях и он намерен обратиться со следующим посланием к парламенту в начале 2023 года.