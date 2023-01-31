Забайкальским военным заплатят 3 млн рублей за захват танков НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое вводит единовременные выплаты для военнослужащих за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в специальной военной операции.

За захват одного танка Leopard гражданину России выплатят 3 миллиона рублей, а его соратникам по 500 тысяч рублей. За уничтожение такого танка выплатят 1 миллион рублей военнослужащему, который непосредственно вывел технику из строя, говорится в документе, опубликованном в официальном издании Забайкальского края — на сайте «Забайкальский рабочий».

За захват M1 Abrams и других танков НАТО будут платить от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. За их уничтожение — до 500 тысяч рублей.

На выплаты при этом могут рассчитывать жители, которые зарегистрированы в Забайкалье или проходят службу в составе воинских частей, дислоцирующихся на территории края или отдельно созданных для участия в СВО.

В документе указано, что военные должны сдерживать «удаль» и не подвергать опасности личный состав ради захвата танков.