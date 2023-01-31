Забайкальским военным заплатят 3 млн рублей за захват танков НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое вводит единовременные выплаты для военнослужащих за захват или уничтожение танков производства стран НАТО при участии в специальной военной операции.
За захват одного танка Leopard гражданину России выплатят 3 миллиона рублей, а его соратникам по 500 тысяч рублей. За уничтожение такого танка выплатят 1 миллион рублей военнослужащему, который непосредственно вывел технику из строя, говорится в документе, опубликованном в официальном издании Забайкальского края — на сайте «Забайкальский рабочий».
За захват M1 Abrams и других танков НАТО будут платить от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. За их уничтожение — до 500 тысяч рублей.
На выплаты при этом могут рассчитывать жители, которые зарегистрированы в Забайкалье или проходят службу в составе воинских частей, дислоцирующихся на территории края или отдельно созданных для участия в СВО.
В документе указано, что военные должны сдерживать «удаль» и не подвергать опасности личный состав ради захвата танков.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichКак сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.
GammiPluhНу вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте
GammiPluhОх и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий