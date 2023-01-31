Японские археологи нашли гигантский меч

Самый большой железный меч в Японии нашли в кургане Томио Маруяма в Наре. Его длинна превышает 2,3 метра.

Огромный меч датировали периодом Кофун (300–710 годов нашей эры). Это оружие с извилистым змеевидным лезвием считается самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии. Его использовали как погребальный инвентарь.

«Эти открытия указывают на то, что технологии периода Кофун превосходят все, что можно было себе представить, и представляют собой шедевры металлообработки того периода», — цитирует Arkeonews заместителя директора Археологического института префектуры Нара.

Рядом с мечом археологи наши зеркальный щит. Раньше зеркала, щиты и мечи использовали для защиты умерших людей от злых духов. Считалось, что чем больше меч, тем он сильнее. А вероятность его использования в качестве боевого инструмента невелика.