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Японские археологи нашли гигантский меч

Источник:
Sibnet.ru
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Археологические раскопки в Японии
Фото: © NARA CITY BOARD OF EDUCATION. KYODO

Самый большой железный меч в Японии нашли в кургане Томио Маруяма в Наре. Его длинна превышает 2,3 метра.

Огромный меч датировали периодом Кофун (300–710 годов нашей эры). Это оружие с извилистым змеевидным лезвием считается самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии. Его использовали как погребальный инвентарь.  

«Эти открытия указывают на то, что технологии периода Кофун превосходят все, что можно было себе представить, и представляют собой шедевры металлообработки того периода», — цитирует Arkeonews заместителя директора Археологического института префектуры Нара.

Рядом с мечом археологи наши зеркальный щит. Раньше зеркала, щиты и мечи использовали для защиты умерших людей от злых духов. Считалось, что чем больше меч, тем он сильнее. А вероятность его использования в качестве боевого инструмента невелика.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте