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Астролог Глоба дал неприятный прогноз для Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: University2019 / CC BY-SA 4.0

Аварии, связанные с водой, могут случиться в Красноярске в этом году, такой прогноз сделал известный астролог Павел Глоба.

«Для Красноярска там действительно могут быть какие-то неприятные события, особенно где-то конец марта. Были какие-то аварии, катастрофы. Надо предотвращать. Они могут быть связаны с водой, потому что это связано и с Луной», — сказал Глоба на YouTube-канале.

Красноярск был основан под знаком Девы. «В общем там действительно какая-то такая не очень такая позитивная ситуация», — отметил астролог.

6 (16) августа 1628 года отрядом казаков под предводительством Андрея Ануфриевича Дубенского в месте впадения реки Кача в реку Енисей был основан небольшой деревянный острог Красный Яр, положивший начало городу Красноярску.

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