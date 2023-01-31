Аварии, связанные с водой, могут случиться в Красноярске в этом году, такой прогноз сделал известный астролог Павел Глоба.

«Для Красноярска там действительно могут быть какие-то неприятные события, особенно где-то конец марта. Были какие-то аварии, катастрофы. Надо предотвращать. Они могут быть связаны с водой, потому что это связано и с Луной», — сказал Глоба на YouTube-канале.

Красноярск был основан под знаком Девы. «В общем там действительно какая-то такая не очень такая позитивная ситуация», — отметил астролог.

6 (16) августа 1628 года отрядом казаков под предводительством Андрея Ануфриевича Дубенского в месте впадения реки Кача в реку Енисей был основан небольшой деревянный острог Красный Яр, положивший начало городу Красноярску.