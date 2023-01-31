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Аня Тейлор-Джой проговорилась о втором сезоне «Хода королевы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ход королевы»

Актриса Аня Тейлор-Джой подарила поклонниками сериала «Ход королевы» надежду на продолжение сериала.

«Ход королевы 2», — написала Тейлор-Джой в Twitter, намекая на съемки второго сезона сериала. Но вскоре актриса удалила пост.

Создатели проекта пока не прокомментировали слухи о втором сезоне сериала. Ранее говорилось, что «Ход королевы» не будут продолжать, поскольку история шахматистки Элизабет Хармон полностью рассказана.

«Я понимаю, что мы уже рассказали историю, которую хотели рассказать, поэтому я волнуюсь. Позвольте мне сказать по-другому: я боюсь, что если мы попытаемся рассказать побольше, то испортим то, что уже рассказали», — говорил постановщик сериала Скотт Фрэнк после окончания первого сезона «Хода королевы».

«Ход королевы» — американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса. Он рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира. При этом девушка борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

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