Газманов займется продвижением патриотизма за 17 миллионов рублей

Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на реализацию проекта патриотической песни «Родники».

Средства на онлайн-базу патриотических композиций выделил президентский фонд культурных инициатив, а заниматься реализацией будет Газманов, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Ранее Газманов объявлял о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники».

«Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — говорил Газманов.