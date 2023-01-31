Газманов займется продвижением патриотизма за 17 миллионов рублей

Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на реализацию проекта патриотической песни «Родники».
Средства на онлайн-базу патриотических композиций выделил президентский фонд культурных инициатив, а заниматься реализацией будет Газманов, сообщает телеграм-канал «Подъем».
Ранее Газманов объявлял о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники».
«Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — говорил Газманов.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
pepelmetalА ракеты в мае кончились, и Земля плоская
GammiPluhНу вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте