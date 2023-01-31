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Газманов займется продвижением патриотизма за 17 миллионов рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА / CC BY-SA 4.0

Певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на реализацию проекта патриотической песни «Родники».

Средства на онлайн-базу патриотических композиций выделил президентский фонд культурных инициатив, а заниматься реализацией будет Газманов, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Ранее Газманов объявлял о создании общенационального проекта поддержки российской песни «Родники».

«Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — говорил Газманов.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте