НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Макрон допустил передачу истребителей Украине

Источник:
ТАСС
516 9

Франция не исключает возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации конфликта, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», — цитирует ТАСС Макрона. «Первый —полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала», — отметил он.

Второй, по его словам, заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. «То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию», — сказал Макрон. «Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли нашу обороноспособность», — добавил французский президент.

«Эти три критерия были соблюдены, когда Франция в ответ на просьбу Украины решила поставить ей колесные танки AMX-10 RC», — заключил Макрон.

Еще по теме
Порошенко рассказал, как обманул Россию и укрепил армию Украины
МИД назвал обстрел ВСУ больниц тяжким военным преступлением
Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Кого в 2023 году призовут на военные сборы
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
54
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
38
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
36
НАТО заявило о готовности к прямой конфронтации с Россией
32
Украинец откусил жительнице Польши ухо