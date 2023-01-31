Макрон допустил передачу истребителей Украине

Франция не исключает возможности поставок истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации конфликта, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

«По определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев», — цитирует ТАСС Макрона. «Первый —полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала», — отметил он.

Второй, по его словам, заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. «То, что мы поставляем, не должно затрагивать российскую территорию», — сказал Макрон. «Третий критерий состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли нашу обороноспособность», — добавил французский президент.

«Эти три критерия были соблюдены, когда Франция в ответ на просьбу Украины решила поставить ей колесные танки AMX-10 RC», — заключил Макрон.