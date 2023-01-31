Подписанные в 2015 году минские соглашения дали время Киеву укрепить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и создать «антипутинскую коалицию», заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Бывший украинский президент признался, что и не собирался выполнять соглашения. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — приводит ТАС слова Порошенко, сказанные им в фильме BBC «Путин против Запада».

Ранее бывший советник канцлера Германии Кристоф Хойсген сообщил, что перед подписанием минских соглашений Порошенко рассказал по секрету о плачевном положении ВСУ. Порошенко тогда пожаловался, что украинская армия едва может держать оборону и «если россияне прорвутся, то они могут идти на Киев».

В декабре экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Позднее бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил ее слова.

Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.