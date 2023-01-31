«Мир танков» вернет режим королевской битвы

Игра «Мир танков» объявила о возвращении режима «Стальной охотник». В этом режиме 20 игроков сражаются в формате королевской битвы — победит последний выживший.

«Сражения проходят на трех огромных картах, игровая зона которых уменьшается по ходу боя. Покидайте смертельные зоны, в которых ваша машина будет постоянно получать урон до полного уничтожения», — говорится в сообщении разработчиков.

Битвы длятся 15 минут, геймерам предложат восемь специальных машин на выбор. Доступ к трем из них появляется сразу, а пять других можно будет арендовать за стальные печати.

Разработчики предупреждают, что сражения в «Стальном охотнике» более требовательны к компьютеру, чем «Случайные бои». Это связано с огромным размером карт и большим количеством объектов на них.

Режим «Стальной охотник 2023» станет доступен с 1 февраля и продлится по 15 февраля. Игроки получат различные награды за выполнение доступных в режиме специальных ежедневных задач.

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