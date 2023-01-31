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«Сбер» выпустил умные колонки с голосовым помощником «Салют»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Сбер»

«Сбер» представил две умные колонки с поддержкой голосовых помощников «Салют». Стандартная SberBoom обойдется в 11,9 тысячи рублей, компактная колонка SberBoom Mini —в 3990 рублей, сообщает пресс-служба компании.

SberBoom имеет мощность в 40 Вт и способна воспроизводить музыку формата FLAC. Мощность SberBoom Mini составляет 5 Вт. Колонки имеют кнопки с сердцем, чтобы отмечать понравившиеся песни.

Колонки обладают дополнительными функциями «Мультирум» и «Стереопара». Первая позволяет синхронно проигрывать музыку на нескольких колонках. Вторая — добиться стереозвучания при использовании двух устройств.

Голосовой помощник Салют умеют понимать шепот и отвечать шепотом. Необычная функция пригодиться, если в доме спит ребенок. Обе колонки также помогают управлять разными устройствами умного дома.

Помимо развлекательных функций колонки также могут поставить будильник, таймер, дать прогноз погоды, предупредить о пробках и контролировать обстановку в квартире.

Так, оба устройства имеют детектор шума. Они определяют звуки вокруг устройства и при необходимости передают их владельцу через облако. Например, колонки умеют отличать лай собаки от шума льющейся воды.

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