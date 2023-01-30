Россия начнет на Украине крупнейшее наступление

Россия готовит крупнейшее с момента начала специальной военной операции наступление, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы», — цитирует Столтенберга сайт альянса.

Генсек НАТО уточнил, что цели президента России Владимира Путина остались прежними — контролировать всю Украину. По его словам, никаких признаков смены курса Кремлем Запад не видит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление 24 февраля — в годовщину начала СВО.