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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия начнет на Украине крупнейшее наступление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия готовит крупнейшее с момента начала специальной военной операции наступление, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы», — цитирует Столтенберга сайт альянса.

Генсек НАТО уточнил, что цели президента России Владимира Путина остались прежними — контролировать всю Украину. По его словам, никаких признаков смены курса Кремлем Запад не видит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление 24 февраля — в годовщину начала СВО.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?