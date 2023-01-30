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Работодателям напомнили про запрет штрафовать сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Работодатель может применять к работнику только такие виды взысканий, как замечание, выговор или увольнение, при этом штрафовать сотрудника нельзя, сообщается в телеграм-канале Роструда.

Ведомство уточнило, что в отношении некоторых категорий работников могут применяться и другие дисциплинарные меры. Среди них строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине.

Роструд подчеркнул, что до применения предусмотренного законом взыскания работодателю необходимо получить от работника письменное объяснение, а в случае отсутствия документа по истечении двух рабочих дней — составить соответствующий акт.

Если работодатель применяет штрафы, то работнику рекомендуется обратиться в государственную инспекцию труда и суд за защитой своих прав. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?