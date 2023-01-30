Работодателям напомнили про запрет штрафовать сотрудников

Работодатель может применять к работнику только такие виды взысканий, как замечание, выговор или увольнение, при этом штрафовать сотрудника нельзя, сообщается в телеграм-канале Роструда.
Ведомство уточнило, что в отношении некоторых категорий работников могут применяться и другие дисциплинарные меры. Среди них строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине.
Роструд подчеркнул, что до применения предусмотренного законом взыскания работодателю необходимо получить от работника письменное объяснение, а в случае отсутствия документа по истечении двух рабочих дней — составить соответствующий акт.
Если работодатель применяет штрафы, то работнику рекомендуется обратиться в государственную инспекцию труда и суд за защитой своих прав. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?