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Правительство смягчило условия льготной IT-ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Программист
Фото: © Sibnet.ru

Правительство смягчило требования по зарплате и возрасту при получении льготной ипотеки для IT-специалистов. При этом льготная ставка осталась прежней — 5%.

Минимальную зарплату снизили со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц для городов с населением более миллиона и со 100 тысяч рублей до 70 тысяч рублей для остальных регионов. В Москве требование к зарплате — от 150 тысяч рублей в месяц.

При расчете зарплаты будет учитываться доход как с основного места работы, так и по совместительству в другой аккредитованной компании. При этом определяться доход будет исходя из указанного в трудовом договоре места работы.

Также изменилось требование к возрасту — выдавать ипотеку будут IT-специалистам от 18 до 50 лет, тогда как ранее возрастной интервал составлял от 22 до 44 лет. Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании, при этом фирма не обязана пользоваться налоговыми льготами, как это требовалось раньше.

После получения ипотеки нужно проработать в аккредитованной компании пять лет, место работы разрешено менять, дальше проверять трудоустройство не будут. Ранее требовалось работать в такой фирме весь срок выплаты кредита.

Льготная IT-ипотека начала действовать в мае 2022 года. По данным правительства, с начала действия программы банки выдали почти 6 тысяч кредитов на сумму более 54 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?