Правительство смягчило условия льготной IT-ипотеки

Правительство смягчило требования по зарплате и возрасту при получении льготной ипотеки для IT-специалистов. При этом льготная ставка осталась прежней — 5%.
Минимальную зарплату снизили со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц для городов с населением более миллиона и со 100 тысяч рублей до 70 тысяч рублей для остальных регионов. В Москве требование к зарплате — от 150 тысяч рублей в месяц.
При расчете зарплаты будет учитываться доход как с основного места работы, так и по совместительству в другой аккредитованной компании. При этом определяться доход будет исходя из указанного в трудовом договоре места работы.
Также изменилось требование к возрасту — выдавать ипотеку будут IT-специалистам от 18 до 50 лет, тогда как ранее возрастной интервал составлял от 22 до 44 лет. Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании, при этом фирма не обязана пользоваться налоговыми льготами, как это требовалось раньше.
После получения ипотеки нужно проработать в аккредитованной компании пять лет, место работы разрешено менять, дальше проверять трудоустройство не будут. Ранее требовалось работать в такой фирме весь срок выплаты кредита.
Льготная IT-ипотека начала действовать в мае 2022 года. По данным правительства, с начала действия программы банки выдали почти 6 тысяч кредитов на сумму более 54 миллиардов рублей.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?