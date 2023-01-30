Куда деть накопившуюся дома мелочь

Монеты достоинством 1,5, 10 и даже 50 копеек уже практически вышли из оборота и мертвым грузом лежат почти в каждом доме. Как от них с пользой избавиться?
Во-первых, копейками можно рассчитаться в магазине. Они остаются законным средством платежа на территории России. Поэтому можно мешочком монет расплатиться за булку хлеба. И продавцы отказать не имеют права.
Если магазин откажется принимать мелочь, на него всегда можно пожаловаться в Роспотребнадзор: ему выпишут штраф в 50 тысяч рублей.
Во-вторых, отнести копейки в банк, чтобы обменять их на купюры. Некоторые кредитные организации берут за это небольшую комиссию в 1-5%, поэтому можно предварительно разузнать по телефону об условиях обмена.
В-третьих, можно в том же банке без комиссии положить мелочь на счет, в том числе карточный. Отказать права не имеют: копейки — законное средство платежа.
Перед посещением магазина желательно расфасовать мелочь по мешочкам, например, по 50 рублей. Для банка лучше рассортировать копейки по достоинству: десять копеек к десяти копейкам, пятьдесят к пятидесяти.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?