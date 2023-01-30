Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина

Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об «угрозах» ракетами от президента России Владимира Путина в телефонном разговоре перед началом спецоперации являются ложью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Джонсон обнародовал подробности разговора с Путиным. По словам экс-премьера, он убеждал президента России, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь», — подчеркнул Песков. По его словам, это может быть сознательная ложь Джонсона, и тогда встает вопрос о причинах изложения им такой версии, или же он тогда «фактически не понял», о чем с ним говорил Путин.

«Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он заверил, что осведомлен о содержании разговора. «Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты», — передал содержание беседы Песков.

«Если этот пассаж был таким образом воспринят, <...> [это] очень неловкая ситуация», — отметил он.