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Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об «угрозах» ракетами от президента России Владимира Путина в телефонном разговоре перед началом спецоперации являются ложью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Джонсон обнародовал подробности разговора с Путиным. По словам экс-премьера, он убеждал президента России, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, а тот якобы угрожал нанести по нему удар ракетой.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь», — подчеркнул Песков. По его словам, это может быть сознательная ложь Джонсона, и тогда встает вопрос о причинах изложения им такой версии, или же он тогда «фактически не понял», о чем с ним говорил Путин.

«Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он заверил, что осведомлен о содержании разговора. «Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты», — передал содержание беседы Песков.

«Если этот пассаж был таким образом воспринят, <...> [это] очень неловкая ситуация», — отметил он.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?