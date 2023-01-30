НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Пользователи назвали приемлемую скорость зарядки смартфона

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Смартфон на зарядке
Фото: © Lasse Jensen / Unsplash License

Портал GSMArena провел опрос среди пользователей, где попросил их указать наиболее приемлемую скорость полного заряда смартфона. В голосовании приняли участие более 10 тысяч посетителей ресурса.

Лидерство заняли пользователи, предпочитающие быструю зарядку — 33,88% выбрали приемлемое время восполнения аккумулятора не более 15 минут, сообщается в исследовании. На втором месте менее торопливые обладатели смартфонов — 22,13% готовы ждать 15-30 минут.

Почти столько же, 21,59%, согласны прождать 30-45 минут, а 15% — заряжать смартфон около часа. Оставшиеся 7% пользователей проголосовали за то, что готовы потратить столько времени, сколько потребуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак правильно заряжать смартфон

Участники опроса разделились во мнении относительно быстрой зарядки. Часть из них считает, что она может быть опасна для аккумулятора, а другая высказала мнение, что к моменту начала ее разрушительного влияния на смартфон, пользователь уже сменит устройство.

Технология быстрой зарядки позволяет не только в краткие сроки восполнить энергию. Благодаря ее применению, производители могут уменьшать объем батареи и оснащать смартфоны новыми функциями. Малая емкость аккумулятора в таком случае компенсируется высокой скоростью его зарядки.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Названы главные ошибки при зарядке смартфона
Android будет блокировать установку устаревших приложений
Apple обновила iOS 16 и добавила новые функции
Оплата почти смартфоном: как работают банковские стикеры
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
7069
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
9562
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
10750
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
15085
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
20989
3
Как выбрать
Какую мышку выбрать геймеру
11.01.23, 19:24
2407
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
2758
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
4794
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
6695
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
6986
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Названы главные ошибки при зарядке смартфона
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?