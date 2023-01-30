Пользователи назвали приемлемую скорость зарядки смартфона

Портал GSMArena провел опрос среди пользователей, где попросил их указать наиболее приемлемую скорость полного заряда смартфона. В голосовании приняли участие более 10 тысяч посетителей ресурса.
Лидерство заняли пользователи, предпочитающие быструю зарядку — 33,88% выбрали приемлемое время восполнения аккумулятора не более 15 минут, сообщается в исследовании. На втором месте менее торопливые обладатели смартфонов — 22,13% готовы ждать 15-30 минут.
Почти столько же, 21,59%, согласны прождать 30-45 минут, а 15% — заряжать смартфон около часа. Оставшиеся 7% пользователей проголосовали за то, что готовы потратить столько времени, сколько потребуется.
Участники опроса разделились во мнении относительно быстрой зарядки. Часть из них считает, что она может быть опасна для аккумулятора, а другая высказала мнение, что к моменту начала ее разрушительного влияния на смартфон, пользователь уже сменит устройство.
Технология быстрой зарядки позволяет не только в краткие сроки восполнить энергию. Благодаря ее применению, производители могут уменьшать объем батареи и оснащать смартфоны новыми функциями. Малая емкость аккумулятора в таком случае компенсируется высокой скоростью его зарядки.SIBNET.RU В TELEGRAM