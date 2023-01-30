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Китай призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Источник:
РИА Новости
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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая
Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

США должны прекратить поставки вооружения Киеву, если они действительно заботятся об украинском народе, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — отметила дипломат.

Представитель КНР призвала Вашингтон способствовать деэскалации — создать условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами, прекратив накачивание украинской армии современным вооружением.

Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о поставке трех десятков танков M1 Abrams американского производства на сумму более 400 миллионов долларов. В перспективе ВСУ могут получить порядка 300 западных танков.

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Политика #Мир #Оружие
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