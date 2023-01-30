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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получит американские танки не раньше конца года

Источник:
Washington Post
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Украинская армия получит от Соединенных Штатов танки Abrams M1A2 не ранее конца текущего года и только в упрощенной, «экспертной» комплектации, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Эти боевые машины будут изготовлены «специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», отмечает издание.

США не захотели, чтобы засекреченные элементы брони с обедненным ураном оказались у российской армии.

Вашингтон изначально вообще не хотел поставлять Abrams украинской армии, он настаивал, чтобы Германия передала Киеву свои Leopard. Американцы говорили, что их танки слишком дорогие и сложные в обслуживании. Но Берлин заартачился и призвал США также поделиться танками.

В итоге президент Джо Байден пообещал Украине танковый батальон — всего 31 машину.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?