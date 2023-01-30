Украина получит американские танки не раньше конца года

Украинская армия получит от Соединенных Штатов танки Abrams M1A2 не ранее конца текущего года и только в упрощенной, «экспертной» комплектации, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Эти боевые машины будут изготовлены «специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», отмечает издание.

США не захотели, чтобы засекреченные элементы брони с обедненным ураном оказались у российской армии.

Вашингтон изначально вообще не хотел поставлять Abrams украинской армии, он настаивал, чтобы Германия передала Киеву свои Leopard. Американцы говорили, что их танки слишком дорогие и сложные в обслуживании. Но Берлин заартачился и призвал США также поделиться танками.

В итоге президент Джо Байден пообещал Украине танковый батальон — всего 31 машину.