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Apple будут судить за сбор данных пользователей iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Apple iPhone
Фото: © Alexander Andrews / Unsplash License

Жительница Калифорнии Джули Сима подала в суд на Apple за сбор данных пользователей iPhone. Она утверждает, что компания занимается этим даже при установке запрета в настройках конфиденциальности смартфона.

«Apple записывает личную информацию и действия пользователей на своих мобильных устройствах и приложениях даже после того, как пользователи явно указывают в настройках, что они не хотят передавать собственные данные», — цитирует Симу The Register.

Ее иск основан на исследовательской работе компании Mysk, состоящей всего из двух специалистов. Они утверждают, что Apple ведет сбор данных даже если пользователи запрещают это в настройках iPhone. 

В апреле 2022 года к аналогичному выводу пришли и ученые Оксфордского университета. Они обнаружили, что Apple может собирать групповые данные и идентифицировать пользователей с помощью отпечатков пальцев, что дает возможность персонифицировать обезличенную информацию. 

Основной претензией Симы стало то, что Apple вводит в заблуждение пользователей, обещая не собирать данные и предоставляя такую возможность. Это уже третий иск, поступивший в адрес компании по причине сбора конфиденциальной информации. Комментарии к первому, от 11 ноября 2022 года, она обязана предоставить до 17 февраля 2023 года.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?