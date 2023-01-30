Битву с драконом показали в трейлере «Шазам! Ярость богов»

Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов», который выйдет на экраны 17 марта этого года.

Фильм станет продолжением первой части, в нем будут показаны новые приключения Шазама и его команды. Вместе с названными братьями и сестрами он будет противостоять дочерям Атласа – могущественным полубогиням Калипсе и Геспере. Их третья сестра Антея, возможно, окажется на стороне героев.

В ролике зрителям показали масштабную битву главных персонажей с огромным драконом, которого призовут на помощь полубогини. Поклонники предположили, что в трейлере на драконе летает Калипсе. Главный герой называет ее «Кхалиси» — один из титулов Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

К своим ролям вернутся Закари Ливай, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер, Грэйс Фултон, Миган Гуд, Фэйт Херман, Росс Батлер и Йен Чен.

Ранее первую часть фильма «Шазам» назвали одним из самых успешных проектов DC за последние годы.