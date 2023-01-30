НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Битву с драконом показали в трейлере «Шазам! Ярость богов»

Источник:
Sibnet.ru
378 0

Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов», который выйдет на экраны 17 марта этого года.

Фильм станет продолжением первой части, в нем будут показаны новые приключения Шазама и его команды. Вместе с названными братьями и сестрами он будет противостоять дочерям Атласа – могущественным полубогиням Калипсе и Геспере. Их третья сестра Антея, возможно, окажется на стороне героев.

В ролике зрителям показали масштабную битву главных персонажей с огромным драконом, которого призовут на помощь полубогини. Поклонники предположили, что в трейлере на драконе летает Калипсе. Главный герой называет ее «Кхалиси» — один из титулов Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

К своим ролям вернутся Закари Ливай, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер, Грэйс Фултон, Миган Гуд, Фэйт Херман, Росс Батлер и Йен Чен.

Ранее первую часть фильма «Шазам» назвали одним из самых успешных проектов DC за последние годы.

Еще по теме
«Майор Гром: Игра» выйдет в 2024 году
Сериал «Король и Шут» выйдет 2 марта
Звезда «Сверхъестественного» и The Last of Us умерла от рака
«Чебурашка» сбавил темпы, но остался лидером проката
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
«Неделя в стиле Smart» стартует на Sibnet.ru
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Названы главные ошибки при зарядке смартфона
Обсуждение (0)
Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?