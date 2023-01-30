Президент России своим указом традиционно объявляет о начале военных сборов в конце зимы или начале весны. Чем они отличаются от мобилизации и есть ли риск после сборов попасть в зону специальной военной операции?

Военные сборы — плановое ежегодное мероприятие. В этом их главное отличие от мобилизации: она объявляется только при критически важных для обороны страны обстоятельствах. 24 февраля 2022 года мобилизация началась в стране впервые со времен Великой Отечественной войны.

Второе отличие — срок проведения сборов строго регламентирован законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно статье 54-й, их продолжительность не может быть больше двух месяцев. Сроки мобилизации устанавливает Верховный главнокомандующий и они не имеют четких границ.

Призывать запасника на военные сборы можно не чаще одного раза в три года. А их общая продолжительность за весь период нахождения в запасе не может превышать 12 месяцев, говорится в законе.

Кроме запасников есть еще и резервисты. И их не нужно путать. Резервисты — это те, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они живут обычной гражданской жизнью, но регулярно проходят военные сборы и ежемесячно получают за это деньги. При мобилизации они призываются в первую очередь.

На сборы призываются лица, находящиеся в запасе. Запасников подразделяют на категории в зависимости от возраста и воинского звания. По общему правилу, под призыв попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. В отдельных случаях призывной возраст может быть увеличен.

Кто числится в запасе

В запас зачисляются все военнослужащие после завершения службы. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы пребывают в нем до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65, генералы и адмиралы — до 70 лет.

Помимо военнослужащих в запас также зачисляются те, кто:

отучился в военных учебных центрах федеральных вузов

отучился в военном вузе

освобожден от призыва или получал отсрочку до 27 лет

не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований

Кого не берут

Не подлежат призыву на военные сборы:

— негодные к военной службе по состоянию здоровья;

— сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарной службы, ГУФСИН, таможни;

— прошедшие альтернативную гражданскую службу;

— педагогические работники;

— летно-технический состав авиакомпаний, железнодорожники, плавсостав морского и речного флотов;

— студенты очники и заочники;

— сельхозработники в период посевной и уборочной кампаний;

— те, у кого трое и больше детей;

— те, кто находится за границей.

Как призывают

Вызывать на военные сборы могут только по повестке. Она должна вручаться лично и под расписку. Часто их вручают на работе — это не является нарушением закона.

Повестка вручается за десять дней до начала сборов. Дата их начала в 2023 году еще не определена. Игнорирование повестки приравнивают к административному правонарушению и наказывают штрафом от 500 до 3000 рублей. Призыв на сборы можно оспорить в суде.

На время военных сборов запасники освобождаются от работы или учебы с сохранением места и получают средний заработок или стипендию.

Можно ли со сборов попасть в зону СВО

Однозначно нет. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводятся только для боевой подготовки или обучения работе с новой боевой техникой. Проведение сборов в иных целях не допускается.