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Кого в 2023 году призовут на военные сборы

Источник:
Sibnet.ru
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Российские призывники на сборном пункте
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Президент России своим указом традиционно объявляет о начале военных сборов в конце зимы или начале весны. Чем они отличаются от мобилизации и есть ли риск после сборов попасть в зону специальной военной операции?

Военные сборы — плановое ежегодное мероприятие. В этом их главное отличие от мобилизации: она объявляется только при критически важных для обороны страны обстоятельствах. 24 февраля 2022 года мобилизация началась в стране впервые со времен Великой Отечественной войны.

Второе отличие — срок проведения сборов строго регламентирован законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно статье 54-й, их продолжительность не может быть больше двух месяцев. Сроки мобилизации устанавливает Верховный главнокомандующий и они не имеют четких границ.

Призывать запасника на военные сборы можно не чаще одного раза в три года. А их общая продолжительность за весь период нахождения в запасе не может превышать 12 месяцев, говорится в законе.

Кроме запасников есть еще и резервисты. И их не нужно путать. Резервисты — это те, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они живут обычной гражданской жизнью, но регулярно проходят военные сборы и ежемесячно получают за это деньги. При мобилизации они призываются в первую очередь.

На сборы призываются лица, находящиеся в запасе. Запасников подразделяют на категории в зависимости от возраста и воинского звания. По общему правилу, под призыв попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. В отдельных случаях призывной возраст может быть увеличен.

Кто числится в запасе

В запас зачисляются все военнослужащие после завершения службы. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы пребывают в нем до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65, генералы и адмиралы — до 70 лет.

Помимо военнослужащих в запас также зачисляются те, кто:

  • отучился в военных учебных центрах федеральных вузов
  • отучился в военном вузе
  • освобожден от призыва или получал отсрочку до 27 лет
  • не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований

Кого не берут

Не подлежат призыву на военные сборы:

— негодные к военной службе по состоянию здоровья;

— сотрудники МВД, Росгвардии, противопожарной службы, ГУФСИН, таможни;

— прошедшие альтернативную гражданскую службу;

— педагогические работники;

— летно-технический состав авиакомпаний, железнодорожники, плавсостав морского и речного флотов;

— студенты очники и заочники;

— сельхозработники в период посевной и уборочной кампаний;

— те, у кого трое и больше детей;

— те, кто находится за границей.

Как призывают

Вызывать на военные сборы могут только по повестке. Она должна вручаться лично и под расписку. Часто их вручают на работе — это не является нарушением закона.

Повестка вручается за десять дней до начала сборов. Дата их начала в 2023 году еще не определена. Игнорирование повестки приравнивают к административному правонарушению и наказывают штрафом от 500 до 3000 рублей. Призыв на сборы можно оспорить в суде.

На время военных сборов запасники освобождаются от работы или учебы с сохранением места и получают средний заработок или стипендию.

Можно ли со сборов попасть в зону СВО

Однозначно нет. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводятся только для боевой подготовки или обучения работе с новой боевой техникой. Проведение сборов в иных целях не допускается.

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