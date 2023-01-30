Google создал нейросеть‑композитора

Google разработал нейросеть-композитора MusicLM. Она может создавать композиции по текстовому описанию в любом жанре.

В исследовании проекта, опубликованном на Google Research, сообщается что для обучения нейросети использовано более 280 тысяч часов музыки. Такой «опыт» позволяет ей создавать глубокие композиции в практически любом жанре.

На сайте компании представлены результаты работы MusicLM. Нейросеть генерирует саундтреки к играм, медитативные композиции и просто музыку в заданном жанре. Для описания темпа, инструментов и всех особенностей трека достаточно текста длиной до 300 знаков.

MusicLM недоступен для широкой публики из-за проблем с авторским правом. Примерно 1% музыки, созданной на момент публикации, был скопирован непосредственно из обучающих песен, что может привести к нарушению авторских прав генерированными композициями.

Лицензирование музыки, созданной искусственным интеллектом пока не урегулировано. В 2021 году член Ассоциации музыкальных издателей Эрик Санрей доказал, что в мелодиях ИИ довольно много следов оригинальных произведений, чтобы считать их продукцию нарушающей авторские права.