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Учебник истории с разделом про СВО появится в школах 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Пикет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах России со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», видеозапись которой опубликована в понедельник в аккаунте Минпросвещения во «ВКонтакте».

Министр отметил, что раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории. В разрабатываемом учебнике причины и задачи военной спецоперации также будут изложены подробно.

Ранее Кравцов сообщил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

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