Сервис «Поступи в вуз онлайн» расширил возможности для абитуриентов. Разработчики заверяют, что теперь выпускникам российских школ будет проще подать документы для поступления.

Часть сведений будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем. Например, о достижениях во время учебы в школе, будь это участие в олимпиаде по физике или знак отличия ГТО.

Раньше нужно было вводить данные вручную и загрузить подтверждающий документ. В 2023 году сведения должны появляться в сервисе автоматически, после того, как абитуриент подтвердит через сервис Госуслуг свои личные данные.

«Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию и оперативно принимать решения», — говорится в сообщении на сайте правительства..

Проблемы с поступлением в 2022 году

Абитуриенты во время приемной кампании 2022 года активно использовали суперсервис. Это должно было облегчить работу и сотрудникам приемных комиссий, и самим поступающим. Подразумевалось, что во время пандемии вчерашние школьники будут отдавать предпочтения подаче заявлений онлайн и не создавать «толкучку» в приемных комиссиях.

К тому же, это действительно должно было помочь абитуриентам подать заявление на поступление в вузы по всей стране. При этом подать заявления могли не только выпускники школ, но и люди со средне-специальным образованием.

Возможностью подать заявление онлайн воспользовались десятки тысяч человек. И это привело к неразберихе и проблемам. Так, СПбГУ, подводя итоги вступительной кампании, заявил, что сотрудникам приемной комиссии, кроме работы с документами, пришедшими по почте и переданными лично, пришлось вручную перепроверять десятки тысяч заявлений, поданных через сервис.

«В ходе приема Санкт-Петербургский государственный университет, как и все вузы страны, столкнулся со значительными сложностями при работе с суперсервисом», — сообщили на сайте вуза.

Расписание ЕГЭ 2023 года

Так, в нем не было автоматизированной проверки информации о документе об образовании, и отсутствовали данные об оценках. В итоге, вуз не мог получить подтверждение о документах абитуриента в течение 32 дней из 36 дней приема.

Многие поступающие, столкнувшиеся с проблемами, или лично приезжали в приемные комиссии, или отправляли документы по почте, что тоже создавало дополнительную нагрузку на приемные комиссии.

Куда и как можно подать заявление

Сейчас к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключено 974 университета России. Чтобы воспользоваться сервисом, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В личный кабинет нужно загрузить документы об образовании. После их подтверждения оригиналы в вуз нести уже не нужно.

Напомним, в 2023 году приемная кампания будет отличаться от прошлогодней — Минобрнауки внесло в правила приема в вузы некоторые изменения. Теперь абитуриент при желании может одновременно подать два заявления — на бюджетное и на платное отделения, пишет «Российская газета».

При этом указываются приоритетные направления подготовки и специальности. Зачисление будет проходить именно по тем специальностям, указанным в заявлении. Также в 2023 сократили количество направлений подготовки, куда можно одновременно подавать документы — с десяти до пяти.