«Майор Гром: Игра» выйдет в 2024 году

Bubble Comics анонсировала фильм «Майор Гром: Игра», картина станет продолжением «Чумного доктора» и выйдет на экраны в 2024 году.

События фильма будут развиваться спустя год после финала первой части, важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.

К своим ролям в «Игре» вернутся Тихон Жизневский и Любовь Аксенова, которые сыграли Игоря Грома и Юлию Пчелкину. Александр Сетейкин сыграет Дмитрия Дубина, Алексей Маклаков – начальника Главного управления полиции Санкт-Петербурга Федора Прокопенко.

Режиссером фильма выступит Олег Трофим, который снял первый фильм о Громе: «Чумной доктор», а также приквел «Трудное детство».

«В киновселенной Грома появятся и новые персонажи из других комиксов Bubble. Работа над сценарием завершена, первый съёмочный день запланирован уже в марте», — сказано в сообщении Bubble Comics.

Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого прежде не было в комиксах.

Выход фильма запланирован на 2024 год. В ходе прошедшего Bubble Comics Con 2023 было объявлено, что премьера состоится в кинотеатрах.

«Игра» — пятая книга комикса «Майор Гром». В ней Сергей Разумовский сбегает из психиатрической лечебницы и хочет отомстить Игорю Грому, для чего устраивает опасную игру в Санкт-Петербурге. В то же время создатели уже попросили зрителей подготовиться к значительным различиям в сюжетах комикса и фильма.