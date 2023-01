Звезда «Сверхъестественного» и The Last of Us умерла от рака

Американская актриса Энни Вершинг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Дневники вампира» и исполнившая роль Тесс в первой части игры The Last of Us, умерла от рака в возрасте 45 лет.

«Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самый обычный момент. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение. "Иди и найди это. Это повсюду ". И мы найдем его», — прокомментировал супруг Вершинг актер Стивен Фулл.

Как сообщает портал Deadline, диагноз актрисе поставили в 2020 году, но после этого она не прекратила работу и снялась еще в двух проектах – сериалах «Звёздный путь: Пикар» и «Новичок». У нее осталось трое детей.

Энни Вершинг известна по ролям во многих сериалах. Так, она сыграла агента ФБР Рене Уокер в сериале седьмом и восьмом сезонах «24», также снималась в сериалах «Зачарованные», «Касл».

В «Сверхъестественном» исполнила роль Сьюзен Томпсон в популярном среди поклонников эпизоде «Игрушки», в «Дневниках вампира» — мать Деймона и Стефана Сальваторе Лилиан. Кроме этого, она озвучила и записала движения для героини Тесс в игре The Last of Us 2013 года. Нашумевшая экранизация этой игры вышла в этом году на канале НВО, зрителям уже доступны три эпизода.

Это не первая звезда «Сверхъестественного», умершая от рака. В ноябре прошлого года от лейкемии скончалась Никки Эйкокс, сыгравшая демона Мэг в культовом сериале.