Небольшая доза алкоголя может временно снять напряжение и улучшить сон, но затем человек начнет пить все больше, сообщил завкафедрой фундаментальной психологии и поведенческой медицины СибГМУ Александр Корнетов.

20-30 миллилитров водки, коньяка, или 40 миллилитров вина могут временно снять эмоциональное напряжение. Подвох заключается в том, что привычка снимать стресс алкоголем формируется очень легко, отметил Корнетов.

Стрессы в жизни человека практически постоянны, через некоторое время при регулярном употреблении алкоголя человек замечает, что прежней дозы не хватает, чтобы снять эмоциональное напряжение. Он постепенно увеличивает количество алкоголя, это прямой путь к зависимости.

«Такая же закономерность прослеживается при употреблении спиртного с целью улучшения сна. При этом, седативные дозы алкоголя изначально выше, поэтому и зависимость в таких случаях формируется быстрее», — цитирует Корнетова сайт СибГМУ.