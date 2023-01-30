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«Чебурашка» сбавил темпы, но остался лидером проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка» за пятую неделю проката собрал 480 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем в предыдущие недели, но в разы больше, чем сборы других фильмов.

Топ-5 лидеров проката по итогам уикенда составили главные премьеры и фильмы с голливудскими актерами. За «Чебурашкой» расположилась новинка — мультфильм «Изумительный Морис». У него в копилке 94,5 миллиона рублей.

Третье место у комедийного боевика Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (76 миллионов). На четвертой строчке новый американский боевик с Джерардом Батлером «Крушение» (67,4 миллиона).

Замыкает пятерку лидеров никто иной как «Аватар: Путь воды». Фильм не учитывает сборы в России, посколку здесь он идет неофициально. Но сборы стран СНГ (без России и Белоруссии) составили 16,1 миллиона по итогам седьмой недели в прокате.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))