«Чебурашка» сбавил темпы, но остался лидером проката

Фильм «Чебурашка» за пятую неделю проката собрал 480
миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем в предыдущие недели, но в
разы больше, чем сборы других фильмов.
Топ-5 лидеров проката по итогам уикенда составили главные
премьеры и фильмы с голливудскими актерами. За «Чебурашкой» расположилась
новинка — мультфильм «Изумительный Морис». У него в копилке 94,5 миллиона
рублей.
Третье место у комедийного боевика Гая Ричи «Операция "Фортуна":
Искусство побеждать» (76 миллионов). На четвертой строчке новый американский
боевик с Джерардом Батлером «Крушение» (67,4 миллиона).
Замыкает пятерку лидеров никто иной как «Аватар: Путь воды».
Фильм не учитывает сборы в России, посколку здесь он идет неофициально. Но
сборы стран СНГ (без России и Белоруссии) составили 16,1 миллиона по итогам
седьмой недели в прокате.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))