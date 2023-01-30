«Чебурашка» сбавил темпы, но остался лидером проката

Фильм «Чебурашка» за пятую неделю проката собрал 480 миллионов рублей. Это почти в два раза меньше, чем в предыдущие недели, но в разы больше, чем сборы других фильмов.

Топ-5 лидеров проката по итогам уикенда составили главные премьеры и фильмы с голливудскими актерами. За «Чебурашкой» расположилась новинка — мультфильм «Изумительный Морис». У него в копилке 94,5 миллиона рублей.

Третье место у комедийного боевика Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (76 миллионов). На четвертой строчке новый американский боевик с Джерардом Батлером «Крушение» (67,4 миллиона).

Замыкает пятерку лидеров никто иной как «Аватар: Путь воды». Фильм не учитывает сборы в России, посколку здесь он идет неофициально. Но сборы стран СНГ (без России и Белоруссии) составили 16,1 миллиона по итогам седьмой недели в прокате.