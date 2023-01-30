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Минэкономразвития назвало оптимальный курс рубля к доллару

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары в руках
Фото: © Sibnet.ru

Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар и это будет оптимальным значением, сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля», — цитируют «Известия» Торосова.

Он объяснил, что уровень в 70 рублей за доллар — балансовый для экономики, 60 рублей категорически не устраивает экспортеров, потому что их бизнес становится нерентабельным. А еще от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы.

Какую валюту покупать вместо доллара

Сейчас в ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Кроме того, сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))