Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар и это будет оптимальным значением, сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля», — цитируют «Известия» Торосова.

Он объяснил, что уровень в 70 рублей за доллар — балансовый для экономики, 60 рублей категорически не устраивает экспортеров, потому что их бизнес становится нерентабельным. А еще от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы.

Какую валюту покупать вместо доллара

Сейчас в ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта, в том числе за счет параллельного. Кроме того, сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше.