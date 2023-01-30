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Шаманы из Бурятии назвали плохие дни недели

Источник:
Sibnet.ru
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Календарь на 2023 год
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты религиозного центра шаманов «Тэнгэри» назвали хорошие и плохие дни недели для представителей всех знаков восточного гороскопа.

Они советуют планировать дела, используя эту информацию, чтобы достичь максимального успеха. «Но не стоит думать, что определенно свершится удача или неудача – их вероятность просто увеличивается», – сказал шаман Семен Цыден-Ешеев.

Например, для Крыс удачными считаются вторник и среда, неудачной – суббота. Хорошие дни для Быка — среда и суббота, плохой — четверг.

У Тигра и Кролика хорошие дни — четверг и суббота, а плохой — пятница. Дракону везет по средам и субботам, а не везет по четвергам.

У Змеи и Лошади самые счастливые дни — вторник и пятница, а несчастливый — среда. Овца счастливее всего в понедельник и пятница, а не счастливее в четверг.

Обезьянам и Петухам будет больше везти в четверг и пятницу, а хуже — во вторник. Для Собак лучшими днями станут понедельник и среда, а худшим — четверг. Свиньям же судьба больше благоволит во вторник и среду, а хуже — в субботу.

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Отношения #Оракул #Бурятия
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