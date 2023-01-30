Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов, сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх.
По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, «чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не «съедая» квоты, предназначенные для спортсменов Азии», сказал Сингх газете The Indian Express.
Сингх подчеркнул, что разрабатываемая «специальная система квот» позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году «через Азию».
Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями.
Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.
Летние Азиатские игры-2022 пройдут в 2023 году в китайском Ханчжоу. В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.
MuCbEЕвреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...
nicollaichСколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.
Egorka72Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?
DisobedientДети майдана, дикий народ це европейцы)))