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Россияне попадут на Олимпиаду‑2024 «через Азию»

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг России на Олимпиаде
Фото: © International Olympic Committee

Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов, сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх.

По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, «чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не «съедая» квоты, предназначенные для спортсменов Азии», сказал Сингх газете The Indian Express.

Сингх подчеркнул, что разрабатываемая «специальная система квот» позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году «через Азию».

Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

Летние Азиатские игры-2022 пройдут в 2023 году в китайском Ханчжоу. В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

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MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))