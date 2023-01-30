Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов, сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх.

По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, «чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не «съедая» квоты, предназначенные для спортсменов Азии», сказал Сингх газете The Indian Express.

Сингх подчеркнул, что разрабатываемая «специальная система квот» позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году «через Азию».

Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

Летние Азиатские игры-2022 пройдут в 2023 году в китайском Ханчжоу. В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.