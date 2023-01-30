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Стартовала первая в году распродажа «Киберпонедельник»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Распродажа под названием «Киберпонедельник» стартовала 30 января в России — акция продлится три дня.

Участие в распродаже принимают отечественные продавцы электроники, бытовой техники, одежды, а также крупнейшие маркетплейсы. Скидки на некоторые позиции могут достигать 90%

Впервые российская понедельничная распродажа состоялась в 2013 году. Решение выбрать дату в январе объясняется просто — в России продажи техники в этом время резко падают, поэтому распродажа должна подстегнуть спрос.

Список интернет-магазинов, которые участвуют в распродаже, опубликован на официальном сайте мероприятия. Активнее всего скидками шопоголиков заманивают ретейлеры электроники и бытовой техники.

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Экономика #Торговля
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