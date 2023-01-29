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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД назвал обстрел ВСУ больниц тяжким военным преступлением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rakoon / CC0

Обстрелы больниц в Донбассе и другие военные преступления украинских военных, совершаемые под покровительством Запада, не останутся безнаказанными, говорится в заявлении МИД России.

В субботу Вооруженными силами Украины был нанесен удар по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике, а также обстрелом Новой Каховки в Херсонской области.

В МИД назвали преднамеренные обстрелы действующих гражданских медицинских учреждений тяжкими военными преступлениями Киева и его западных хозяев. В ведомстве отметили, что все «акты криминального беспредела», совершенные под эгидой Запада киевскими вооруженными формированиями, тщательно фиксируются и не останутся безнаказанными.

Отсутствие со стороны США и других участников НАТО реакции на обстрел больниц в Донбассе, который назвали «очередным чудовищным растаптыванием Киевом международного гуманитарного права», подтверждением их прямой вовлеченности в конфликт и причастности к совершаемым преступлениям, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД  указали «откровенные двойные стандарты», напомнив об «истериках в связи с провокационными инсценировками» якобы совершенных российскими военными в Буче. При этом на Западе «упорно не замечают» действий киевского режима, который из американского, британского, германского и французского оружия убивает мирное население.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...