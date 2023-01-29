МИД назвал обстрел ВСУ больниц тяжким военным преступлением

Обстрелы больниц в Донбассе и другие военные преступления украинских военных, совершаемые под покровительством Запада, не останутся безнаказанными, говорится в заявлении МИД России.

В субботу Вооруженными силами Украины был нанесен удар по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике, а также обстрелом Новой Каховки в Херсонской области.

В МИД назвали преднамеренные обстрелы действующих гражданских медицинских учреждений тяжкими военными преступлениями Киева и его западных хозяев. В ведомстве отметили, что все «акты криминального беспредела», совершенные под эгидой Запада киевскими вооруженными формированиями, тщательно фиксируются и не останутся безнаказанными.

Отсутствие со стороны США и других участников НАТО реакции на обстрел больниц в Донбассе, который назвали «очередным чудовищным растаптыванием Киевом международного гуманитарного права», подтверждением их прямой вовлеченности в конфликт и причастности к совершаемым преступлениям, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД указали «откровенные двойные стандарты», напомнив об «истериках в связи с провокационными инсценировками» якобы совершенных российскими военными в Буче. При этом на Западе «упорно не замечают» действий киевского режима, который из американского, британского, германского и французского оружия убивает мирное население.