«Мосфильму» 99 лет: новые фильмы киностудии

Киностудия «Мосфильм» в этом году отмечает 99 лет со дня основания.
На ее счету фильмы, среди которых картины, которые знают не только в России, но
и за рубежом.
На «Мосфильме» производят большую часть российской кино-,
теле- и видеоконтента. Киностудия за 99 лет работы создала более 1650
полнометражных фильмов.
Фильмы, которые считаются визитными карточками студии, знают
практически все. Почти вся советская классика принадлежит именно «Мосфильму»:
это «Афоня», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Жестокий романс» и
многие другие.
За последнее десятилетие «Мосфильм» выпустил немного новых
фильмов. Среди новинок в основном военные и исторические картины.
«Она» (2013 год). Мелодрама режиссера Ларисы Садиловой
рассказывает о девушке Майе из Таджикистана. Героиня приезжает в Москву вслед
за любимым и оказывается брошенной.
«Дорога на Берлин» (2015 год). Военная драма снята по повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военным дневникам Константина Симонова. По сюжету, военный трибунал расследует действия арестованного молодого неопытного лейтенанта Огаркова.
«Сдается дом со всеми неудобствами» (2016 год). Трагикомедия
со Светланой Ходченковой, Ириной Пеговой и Ольгой Поповой рассказывает о трех
семьях, которые по воле случая ютятся в одном домике у моря.
«Анна Каренина» (2017 год). Телеверсия одноименного романа
Льва Толстого. Режиссер проекта — Карен Шахназаров, а главные роли в экранизации
играют Татьяна Лютаева, Владимир Ильин, Алексей Вертков, Елизавета Боярская, Максим
Матвеев.
«Решение о ликвидации» (2018 год). Фильм основан на реальных событиях и затрагивает одну из самых страшных страниц недавнего прошлого России. Речь идет о сложнейшей операции спецслужб, в результате которой был уничтожен лидер террористов Шамиль Басаев.