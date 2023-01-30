«Мосфильму» 99 лет: новые фильмы киностудии

Киностудия «Мосфильм» в этом году отмечает 99 лет со дня основания. На ее счету фильмы, среди которых картины, которые знают не только в России, но и за рубежом.

На «Мосфильме» производят большую часть российской кино-, теле- и видеоконтента. Киностудия за 99 лет работы создала более 1650 полнометражных фильмов.

Фильмы, которые считаются визитными карточками студии, знают практически все. Почти вся советская классика принадлежит именно «Мосфильму»: это «Афоня», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Жестокий романс» и многие другие.

За последнее десятилетие «Мосфильм» выпустил немного новых фильмов. Среди новинок в основном военные и исторические картины.

«Она» (2013 год). Мелодрама режиссера Ларисы Садиловой рассказывает о девушке Майе из Таджикистана. Героиня приезжает в Москву вслед за любимым и оказывается брошенной.

«Дорога на Берлин» (2015 год). Военная драма снята по повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военным дневникам Константина Симонова. По сюжету, военный трибунал расследует действия арестованного молодого неопытного лейтенанта Огаркова.

«Сдается дом со всеми неудобствами» (2016 год). Трагикомедия со Светланой Ходченковой, Ириной Пеговой и Ольгой Поповой рассказывает о трех семьях, которые по воле случая ютятся в одном домике у моря.

«Анна Каренина» (2017 год). Телеверсия одноименного романа Льва Толстого. Режиссер проекта — Карен Шахназаров, а главные роли в экранизации играют Татьяна Лютаева, Владимир Ильин, Алексей Вертков, Елизавета Боярская, Максим Матвеев.

«Решение о ликвидации» (2018 год). Фильм основан на реальных событиях и затрагивает одну из самых страшных страниц недавнего прошлого России. Речь идет о сложнейшей операции спецслужб, в результате которой был уничтожен лидер террористов Шамиль Басаев.