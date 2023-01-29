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Банки запустят кешбэк за покупки с помощью СБП

Источник:
«Известия»
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Система быстрый платежей
Система быстрый платежей
Фото: © Sibnet.ru

Российские банки вводят кешбэки за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), сообщили в кредитных организациях.

Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк, сообщил «Известиям» его представитель. Он уточнил: к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара». В кредитной организации подчеркнули, что потребители получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.

С начала 2023 года полноценную программу вознаграждения за платежи по QR-кодам запустит МКБ, рассказали в банке. С 1 января клиентам будет начисляется кешбэк за операции через СБП. Размер будет варьироваться от 1% до 7% в зависимости от выбранной категории.

Подобные меры прорабатывают также в ВТБ, «Открытии» и Абсолют Банке.

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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?