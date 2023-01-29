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Профессор Кембриджа развенчал фантазии о поражении России

Источник:
Responsible Statecraft
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Многие на Западе поддерживают идею полного разгрома России на Украине, но их аргументы основаны на спекуляциях и фантазиях, уверен британский политолог, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

«Ревностные сторонники идеи концепции полного поражения России на Украине, включающую при необходимости войну между Москвой и НАТО, основывают свои доводы на аргументах, почти каждый из которых при внимательном рассмотрении оказывается либо раздутым, либо полностью ошибочным», — пишет Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.

Самый радикальный из них состоит в том, что полного поражения России требует защита «цивилизации». Ливен в этой связи приводит слова американского историка Комера Ванна Вудворда о «моралистическом подходе американского национализма».

Ирония этого подхода заключается в том, что «высокие цели покончить с несправедливостью и безнравственностью на самом деле приводят к тому, что война становится еще более аморальной и ужасной», считает Вудворд.

Набор спекуляций

По словам Ливена, множество стран мира, даже осуждая российскую спецоперацию, видят мало различий между поведением Москвы и поведением некоторых западных стран, в том числе и в совсем недавнем прошлом.

Еще один аргумент — полное поражение России необходимо, потому что в противном случае осмелится вторгнуться в НАТО», пишет профессор. Это «по крайней мере в обозримом будущем — находится на грани фантастики», полагает он.

«Наконец, есть и такой аргумент, что разгром Москвы необходим для того, чтобы принести демократию в саму Россию», — пишет профессор. «Это чистая спекуляция», — подчеркивает он.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?