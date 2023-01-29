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Украинец откусил жительнице Польши ухо

Источник:
РИА Новости
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Фото: Raf24~commonswiki / CC BY-SA 4.0

Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишут местные СМИ.

Женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц, чтобы пропустить пешехода. В это время мужчина открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с и угнал машину, приводит РИА Новости сообщение газеты Epoznan.

По словам сотрудников полиции, злоумышленник не смог уехать далеко, он врезался в дорожный знак. Он бросил автомобиль и попытался скрыться, полицейские выследили его и задержали.

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Топ комментариев

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

GammiPluh

Победить русскую армию невозможно вообще ни какими средствами, можно только взаимно проиграть

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?