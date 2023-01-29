Украинец откусил жительнице Польши ухо

Уроженец Украины напал на жительницу польского города Дембец, откусил ей ухо и угнал автомобиль, пишут местные СМИ.

Женщина остановилась на своем Citroen на пересечении улиц, чтобы пропустить пешехода. В это время мужчина открыл дверь автомобиля, залез внутрь и откусил ей часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с и угнал машину, приводит РИА Новости сообщение газеты Epoznan.

По словам сотрудников полиции, злоумышленник не смог уехать далеко, он врезался в дорожный знак. Он бросил автомобиль и попытался скрыться, полицейские выследили его и задержали.