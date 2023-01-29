Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — сказал Кадыров в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине. «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», — заявил Кадыров.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.