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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров ответил на угрозы националистов «ударить по Грозному»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — сказал Кадыров в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине. «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», — заявил Кадыров.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

Тема: Военная операция на Украине
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